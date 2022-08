La pizza di Briatore esclusa dalla top 50 d’Italia, sul podio la margherita da 6 euro: ‘Io gioco un altro campionato’

Continua a far parlare di sé e a far discutere Flavio Briatore, l’imprenditore che nell’ultimo periodo è finito su tutte le copertine per la sua ‘crazy pizza‘, quella con prezzi che vanno dai 15 ai 65 euro. Quella che, però, non è finita nella top 50 delle pizze d’Italia: la sua è stata esclusa, ma la risposta di Briatore non si è fatta certo attendere.

Perché Crazy Pizza di Briatore è stata esclusa

“La migliore pizza d’Italia costa 6 euro? Mi fa piacere, ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta, ma ho ristoranti di lusso” – ha detto l’imprenditore all’Adnkronos, dopo aver saputo di essere stato escluso dalla top 50 delle pizze più buone del nostro Paese. In vetta alla classifica, infatti, c’è I Masanielli, pizzeria di Caserta dove la margherita costa 6 euro e di crazy pizza non c’è nessuna traccia.

“Se mi avessero incluso nella categoria ‘pizzeria’ mi sarei inca….Mi sarei fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo Crazy Pizza, l’unico brand italiano di pizza conosciuto nel mondo. Noi siamo Pasqualino e Luigino” – ha replicato Briatore, che ha ribadito a più riprese che il suo è un ristorante di lusso ed esclusivo. “Nei nostri locali – ha spiegato – c’è energia, c’è lo show dei camerieri e dei pizzaioli, poi c’è anche la pizza che forse è la migliore d’Italia perché non ha lievito e quindi non ti fa gonfiare”. Questo secondo il suo parere perché la classifica, in realtà, dice altro!