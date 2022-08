Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 18 e venerdì 19 agosto 2022: temporali in arrivo

Dopo il maltempo che ha colpito gran parte del Lazio nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ennesimo bollettino di allerta meteo. Sì, perché dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore a Roma (e in tutta la Regione) sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Maltempo a Roma e nel Lazio

Oltre alla pioggia e ai temporali, nel Lazio i cittadini dovranno fare i conti con forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. E questo dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, per un venerdì che, quindi, sarà all’insegna del cattivo tempo, sempre salvo cambiamenti e ‘sorprese’.

Le zone colpite

Per la giornata di domani è allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutto il Lazio, dalla zona A alla G stando al bollettino. Temporali, in arrivo, sui bacini costieri nord, sud, quelli medio-Tevere e del Liri. Maltempo anche nelle zone dell’Appennino di Rieti, Aniene e nella Capitale, dove nonostante la pioggia le temperature continueranno ad essere alte e a oscillare tra i 27 e i 31°C.