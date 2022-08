Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è Giulio Fratini

Recentemente l’abbiamo vista sul palco di Battiti Live, lo show musicale dell’estate di Italia 1. Eppure, ora a battere sembra essere il suo di cuore perché nella sua vita ci sarebbe una nuova ‘fiamma’. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, l’ex di Flavio Briatore, che ora sembrerebbe essere felice al fianco di un altro uomo.

Elisabetta Gregoraci è fidanzata?

A svelare l’identità dell’uomo ‘misterioso’ al fianco di Elisabetta Gregoraci è stato il settimanale Di Più. Lui è Giulio Fratini, un giovane imprenditore più giovane della showgirl di 11 anni, nonché ex compagno di Roberta Morise, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. I due sarebbero stati ‘paparazzati’ più volte al Twiga, il locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché: sarà vero amore? O si tratta di una semplice amicizia? Quello che è certo è che i due si seguono sui social, chissà magari tra un like e un altro cupido farà centro!

Cosa sappiamo su Giulio Fratini

Giulio Fratini è un giovane imprenditore erede dell’impero creato dal nonno e dal padre. Sì, perché Giulio sta cercando di portare avanti lo storico brand della famiglia e di recente è stato inserito dalla rivista Forbes nella classifica dei cento talent under 30 più promettenti. Sappiamo che è nato il 12 marzo del 1992, ha 30 anni e nella vita lavora come manager: è figlio dell’imprenditore fiorentino Sandro Fratini, fondatore del brand Rifle. Lui, così giovane, è titolare di svariati Hotel di lusso, come si legge sulla sua pagina Instagram, e della collezione di orologi più costosa al mondo. Per quanto riguarda gli studi, sappiamo che si è diplomato al liceo scientifico e che si è iscritto al Politecnico di Milano per laurearsi in ingegneria gestionale e gestione dell’industrie. Poi ha conseguito la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria. Ma c’è di più. Ha anche un master in International Management conseguito presso il King’s College London.