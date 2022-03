Roberta Morise all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, lavoro, L’eredità, chi è il fidanzato, Instagram e vita privata

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche la conduttrice Roberta Morise.

Chi è Roberta Morise e cosa fa oggi

Roberta Morise è nata a Cariati il 13 marzo del 1986 ed è una nota conduttrice, showgirl ed ex modella. E’ cresciuta a Cirò Marina, ha esordito in televisione con la partecipazione a Miss Italia nel 2004, dove si è classificata al quinto punto. Nello stesso anno ha partecipato come corista alla trasmissione di Rai 1 I raccomandati, poi Carlo Conti l’ha voluta sul palco di Rimini nel programma di fine anno L’anno che verrà. Roberta da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha partecipato a Starflash e Assolutamente, ha collaborato al programma L’eredità per ben 3 anni consecutivi come valletta. Dopo quel periodo è stata madrina fissa de I migliori anni e nel 2011 ha pubblicato il suo primo album discografico. Dal 2013, tra l’altro, è stata co-conduttrice di Easy Driver e su Sky Arte HD ha condotto il programma Sei in un paese meraviglioso con Dario Vergassola.

I Fatti Vostri e L’eredità

Roberta Morise nell’autunno del 2018 ha iniziato a condurre il programma del mezzogiorno di Rai 2 I Fatti Vostri, insieme a Giancarlo Magalli. E lo ha fatto fino al 2020. Dal 1 all’8 febbraio del 2022, invece, è tornata provvisoriamente come valletta a L’Eredità, game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

La storia d’amore con Carlo Conti

Roberta Morise è stata legata sentimentalmente al famoso conduttore televisivo Carlo Conti, che l’ha voluta al suo fianco durante la trasmissione L’anno che verrà e I Migliori anni. Storia terminata a causa della grande differenza d’età che c’è tra i due, che si sono conosciuti quando Conti conduceva l’Eredità.

Gli amori e le storie

Dopo quel rapporto la Morise si è avvicinata a Luca Tognola, famoso imprenditore italiano. I due hanno ufficializzato la relazione nel 2016, terminata tre anni dopo. Poi la showgirl è balzata agli onori del gossip per un presunto flirt con Eros Ramazzotti, poi smentito dal cantante. Ora sembra felice al fianco di Giulio Fratini.

Chi è il fidanzato Giulio Fratini

L’attuale fidanzato di Roberta Morise è Giulio Fratini, un giovane imprenditore erede dell’impero creato dal nonno e dal padre. Sì, perché Giulio sta cercando di portare avanti lo storico brand della famiglia e di recente è stato inserito dalla rivista Forbes nella classifica dei cento talent under 30 più promettenti. Sappiamo che è nato il 12 marzo del 1992, ha 30 anni e nella vita lavora come manager: è figlio dell’imprenditore fiorentino Sandr Fratini, fondatore del brand Rifle. E’ titolare di svariati Hotel di lusso, come si legge sulla sua pagina Instagram, e della collezione di orologi più costosa al mondo. Per quanto riguarda gli studi, sappiamo che si è diplomato al liceo scientifico e che si è iscritto al Politecnico di Milano per laurearsi in ingegneria gestionale e gestione dell’industrie. Poi ha conseguito la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria. Ma c’è di più. Ha anche un master in International Management conseguito presso il King’s College London.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @robertamorise vanta 104 mila followers.