Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic si è ritirata: ‘Problema medico’, cosa è successo

E se Floriana Secondi è stata eliminata per volere del pubblico, che ha deciso di salvare gli altri concorrenti di Playa Sgamada, Jovana Djordjevic, moglie del famoso calciatore, ha dovuto abbandonare il gioco. E rientrare presto in Italia. Proprio lei che aveva vissuto all”ombra’ per diverse settimane e aveva ottenuto il ‘pass’ lunedì scorso per sbarcare su Playa Accoppiada.

Perché la modella Jovana Djordevic ha abbandonato l’isola

Ad annunciare il ritiro della modella dal gioco è stato Alvin nel corso della puntata di ieri, l’ottava da quando è iniziato il reality. L’inviato, che da settimane si trova in Honduras, ha spiegato che Jovana ha dovuto lasciare l’isola, nonostante tenesse molto a questa avventura. Il motivo? Il rientro in Italia è da collegare a un problema medico: nulla di grave, ma comunque qualcosa che le impedirebbe di proseguire il percorso.

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Vi do una comunicazione: Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare – ha spiegato l’inviato – che non è nulla di grave, una roba molto leggera, però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa. Quindi, facciamo un applauso a Jovana”.

Quando rientra a Milano

Jovana ha già lasciato l’isola e tra pochissimi giorni arriverà a Milano. Ilary Blasi, infatti, la sta aspettando in studio. L’ex naufraga sarà nel ‘salotto’ di Canale 5 per commentare insieme a tutti gli altri e agli ospiti le avventure dei suoi amici, che continuano a ‘vivere’ in Honduras. Tra prove difficili e cibo che scarseggia.