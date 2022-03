Jovana Djordjevic all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è il marito calciatore, foto, altezza, Instagram, figli, Roger Balduino

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche la bellissima modella Jovana Djordjevic.

Chi è Jovana Djordjevic: la biografia

Jovana Djordjevic, all’anagrafe Jovana Svonja, è una modella sensualissima, bellissima e moglie di un noto calciatore, forse invidiato da tutti. Lei lavora nel mondo della moda e ora è pronta a sbarcare in Honduras per mettersi alla prova nel reality di Canale 5 all’insegna dell’avventura. E della sopravvivenza. Ha 31 anni, classe 1991, è nata in Serbia e ha prestato il suo fisico e il suo volto a molte campagna d’alta moda, ha sfilato infatti per brand internazionali. A soli 18 anni ha vinto il Concorso Miss Fashion Tv per l’Europa sud Orientale, poi si è trasferita in Italia dove ha costruito il nido d’amore con suo marito e i suoi splendidi figli.

Chi è il marito, il calciatore Filip Djordjevic e i figli

Dal 2014 la bella Jovana è sposata con Filip Djordjevic, ex attaccante del Chievo. I due si sono conosciuti quando il calciatore giocava a Nantes e sono stati presentati da un amico in comune: da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, hanno creato la propria famiglia e insieme, per un lungo periodo, hanno vissuto a Roma. Per Jovana il marito è tutto, è il migliore amico, la sua metà. Lui, che è soprannominato il Cobra perché prima punta centrale dotata di un fisico imponente, ha giocato anche con la Lazio e con la Nazionale Serba e dal loro amore sono nati Noel nel 2015 e Leon due anni dopo.

Instagram

Jovana è seguitissima sui social, su Instagram con l’account @callmelolita vanta 360 mila followers.