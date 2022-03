Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, figli, oggi, fisico, Instagram, chi è il fidanzato Marco

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Lory Del Santo che gareggerà in coppia con il fidanzato Marco.

Chi è Lory Del Santo, film e carriera

Lory Del Santo è nata a Povegliano Veronese il 28 settembre del 1958. Dopo aver esordito come valletta al Festivalbar nel 1975, tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 ha preso parte come attrice a numerosi film di genere italiani. Ha avuto il ruolo di bigliettaia nel programma Drive in negli anni ’80. Lory Del Santo è stata spesso al centro delle cronache rosa ed è tornata alla ribalta nel 2005 quando ha vinto la terza edizione de L’isola dei famosi. Ha spesso partecipato come opinionista a diversi programmi televisivi e ora è pronta a ritornare in Honduras.

Ex fidanzati, la storia con Eric Clapton

Lory Del Santo ha avuto una relazione sentimentale con il chitarrista Eric Clapton, che le ha dedicato la canzone Lady of Verona. I due si sono conosciuti in un locale nel 1985, durante la tournée italiana del chitarrista e hanno avuto un figlio, Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto del 1986, ma tragicamente morto il 20 marzo del 1991 cadendo dal 53° piano del grattacielo Galeria di New York. Conor si trovava lì con la madre da qualche giorno per motivi personali: i due si erano recati in America proprio per incontrare il padre, in città per alcuni concerti.

Il suicidio del figlio Loren

Quando è successo il tragico fatto, Lory era incinta di tre mesi di Silvio Sardi. Dall’unione è nato il 23 agosto del 1991 il secondo figlio, Devin. Nel 1999 Lory è diventata di nuovo madre di Loren, ma non ha mai rivelato l’identità del padre. Loren è morto suicida a Miami nel 2018: soffriva di anedonia.

Chi è il giovane fidanzato Marco

Lory Del Santo ora è felice al fianco di Marco Cuculo, un giovane originario di Napoli. I due hanno ben 33 anni di differenza, ma questo non sembra ostacolare il loro amore: Marco è nato il 13 gennaio del 1992 ed è un modello e videomaker, insieme a Lory Del Santo ha recitato nella sua serie ‘The Lady’.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @lorydelsantoofficial vanta oltre 100 mila followers.