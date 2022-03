Marco Cucolo all’Isola dei Famosi 2022, chi è il fidanzato di Lory Del Santo: lavoro, età, altezza, foto, famiglia e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Lory Del Santo che gareggerà in coppia con il fidanzato Marco.

Chi è Marco Cuculo e cosa fa nella vita

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio del 1992, ha 30 anni e nella vita lavora come modello e videomaker. E’ alto 118 cm, pesa circa 78 kg ed è il fidanzato di Lory Del Santo, nonostante tra i due ci siano ben 33 anni di differenza. Di lui sappiamo che è stato regista e attore della serie web andata in onda su YouTube, The Lady, creata dalla fidanzata.

I genitori

La storia d’amore con Lory Del Santo è iniziata nel 2015 quando Marco da Napoli si è trasferito a Milano. Inizialmente pare che i suoi genitori non avessero preso bene la relazione, poi la madre ha deciso di appoggiare il figlio e ora ha una bellissima complicità con Lory Del Santo. Insieme la coppia ha partecipato a Pechino Express nel 2016 e ora è pronta a tornare sul piccolo schermo all’Isola dei Famosi.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @marcocucolo vanta 152 mila followers.