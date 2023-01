Lory Del Santo: chi è, età, carriera, figli, vita privata, chi è il compagno, foto e Instagram

Loredana Del Santo, detta Lory (Povegliano Veronese, 28 settembre 1958), è un personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa, ex modella e showgirl italiana. Dopo aver esordito come valletta al Festivalbar nel 1975, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta prende parte come attrice a numerosi film di genere italiani e a diversi varietà televisivi; in particolare, ha avuto il ruolo di “bigliettaia” nel programma Drive In negli anni ottanta.

Negli anni successivi è stata spesso al centro delle cronache rosa ed è tornata alla ribalta nel 2005, vincendo la terza edizione de L’isola dei famosi. Successivamente ha spesso partecipato come opinionista a moltissimi programmi televisivi, pubblicato un libro e partecipato come concorrente ad altri reality show: nel 2009 alla quarta edizione de La fattoria, nel 2016 alla quinta di Pechino Express e nel 2018 alla terza del Grande Fratello VIP.

La showgirl Lory Del Santo

Esordisce giovanissima, a 16 anni, come valletta al Festivalbar 1975. Durante l’adolescenza si appassiona non solo al cinema ma anche alla fotografia, attività che pratica già nel 1980 quando partecipa a Miss Universo come rappresentante dell’Italia e posa come modella. Nel 1981 diviene nota in TV nel programma Tagli, ritagli e frattaglie, condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, in cui impersona la sexy-archivista quasi muta, sorda e un po’ svampita, che porta in studio documenti provenienti dalle Teche Rai: una gag che ironizzava sulle bizzarre polemiche di costume dell’epoca, secondo le quali gli uomini di cultura non avevano interessi sessuali.

Nel periodo successivo vengono pubblicati altri scatti nei quali posa seminuda, fa da apripista la copertina con servizio fotografico firmati da Gina Lollobrigida nel gennaio 1982 per la rivista Il Fotografo. Al contempo è lei stessa una fotografa in ambito moda e imprenditrice, gestisce un locale a Roma. Parallelamente prende parte come attrice a venti diverse pellicole cinematografiche in cinque anni: diventa protagonista di alcuni film di genere degli anni ottanta, tra cui spiccano W la foca di Nando Cicero e La gorilla di Romolo Guerrieri, entrambi del 1982. In seguito partecipa a programmi come Drive In, Sponsor City e Bum Bum all’italiana. Degli stessi anni sono anche le numerose copertine di diverse riviste tra cui Cosmopolitan e Playboy ed i servizi fotografici nei quali appare completamente nuda.

Nella seconda metà degli anni ottanta la Del Santo ridimensiona i propri impegni sulla scena concedendosi solo rare partecipazioni televisive, come quella al Raffaella Carrà Show nel 1988. Fa eccezione anche un breve tour teatrale nel 1989-1990, in cui da co-protagonista insieme a Walter Chiari porta in scena la già nota commedia Il gufo e la gattina. Negli anni novanta si ritira quasi completamente a vita privata.

L’esperienza dell’Isola dei Famosi

Dopo una breve partecipazione nel 2003 al programma di Rai 2 Stupido Hotel, la Del Santo ritorna stabilmente sulle scene solo nel 2005 come concorrente della terza edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Vince l’edizione con il 75% delle preferenze, diventando la prima concorrente donna a vincere il reality. Nel 2006 scrive il suo primo libro, che definisce un’autobiografia dei suoi pensieri, Piacere è una sfida, pubblicato per la Sperling & Kupfer, e partecipa con un cameo al film Vita Smeralda di Jerry Calà.

Dalla seconda metà degli anni 2000 è spesso ospite nei più svariati talk show televisivi, in particolar modo in quelli pomeridiani di Barbara D’Urso su Canale 5. È spesso ospite anche in radio, tre le trasmissioni più frequentate: Gli Spostati e I Lunatici su Rai Radio2, e Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1. Nel marzo del 2009 partecipa di nuovo come concorrente ad un reality show, ovvero la quarta edizione de La fattoria, condotto da Paola Perego su Canale 5; entra in gioco come riserva di Marina Ripa di Meana, ritiratasi per malore, e viene eliminata nel corso della semifinale.

Il GF VIP

Nel 2010 diventa per la prima volta ideatrice e conduttrice di un programma televisivo: Missione Seduzione, in onda sul canale di Sky Lei. Nel 2011 dedica un breve componimento al premier Silvio Berlusconi. Dal 2014 al 2017 è ideatrice, regista e sceneggiatrice di The Lady, webserie di tre stagioni trasmessa in streaming dal suo canale YouTube. Tra il 2014 e il 2015 prende parte come giudice a My Bodyguard, talent show di Agon Channel condotto da Maddalena Corvaglia.

Nel 2016, insieme al compagno Marco Cucolo, prende parte come concorrente alla quinta edizione del reality show Pechino Express, in onda su Rai 2, arrivando in finale e classificandosi al terzo posto. Nell’autunno del 2017 è tra i “panelist” di Sbandati, in onda in seconda serata su Rai 2. Nella primavera del 2018 commenta in diretta su Rai Radio 2, assieme a Ema Stokholma, Gino Castaldo e Claudio Di Biagio, le puntate della quinta edizione di The Voice of Italy nel programma intitolato The Voice of Radio2.

Dal 1º ottobre 2018 prende parte come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, entrando in gioco nel corso della seconda puntata] e uscendo due mesi dopo, il 3 dicembre, nel corso della semifinale. Dopo questa esperienza, entra a far parte del cast fisso di CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Nel corso della propria carriera ha scelto di non essere mai accompagnata da un agente o altre figure specifiche, preferendo una totale autodeterminazione.

La storia con Eric Clapton

Dagli anni ottanta fino agli anni novanta la Del Santo è stata a lungo alla ribalta della cronaca rosa: per la prima volta quando dichiarò di essere stata ospite del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi nel suo celebre panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un rubino, storia questa che venne romanzata in più versioni dalle riviste dell’epoca. Successivamente divenne amante del chitarrista Eric Clapton, sposato allora con l’ex modella Pattie Boyd; alla Del Santo Clapton dedicò la canzone Lady of Verona. Si conobbero in un locale nel 1985, durante la tournée italiana del chitarrista, che raccontò nella sua autobiografia. Fu proprio la Del Santo a voler far conoscere Clapton e l’italiano Zucchero Fornaciari, invitando quest’ultimo a cena fuori con loro e dando così inizio alla collaborazione e amicizia tra i due musicisti, come il cantante reggiano ricorda nella propria biografia nel 2013.

La morte del figlio Conor Loren Clapton

Quando ancora Eric Clapton era sposato con Pattie Boyd, Lory Del Santo rimase incinta, dando alla luce Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto 1986 ma tragicamente morto il 20 marzo 1991, cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo precipitò nel vuoto sotto gli occhi increduli della tata, che lo vide attraversare una porta-finestra lasciata sbadatamente aperta da un addetto alle pulizie dell’edificio. Conor si trovava lì con sua madre da qualche giorno proprio per incontrare il padre, in città per dei concerti. A lui il chitarrista ha dedicato, tra le altre, la canzone Tears in Heaven.

Gli altri figli di Lory e Marco Cucolo

Nel momento del fatto, Lory Del Santo aveva già lasciato Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi; il 23 agosto 1991, nacque il suo secondo figlio: Devin. Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, diventò ancora madre nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018. Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità.

Negli anni novanta ha avuto inoltre una relazione sentimentale con il tennista Richard Krajicek, dal quale ha avuto un figlio nato prematuro e morto dopo due settimane di vita a causa di un’infezione. Fin da giovanissima si è sempre dichiarata riluttante al matrimonio e non si è mai sposata. Dal 2015 è legata sentimentalmente a Marco Cucolo, con il quale ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi.

Instagram

Lory Del Santo su Instagram la troviamo all’account @lorydelsantoofficial. La showgirl è seguita da 112 mila followers. Nel suo profilo, pubblica foto di momenti privati coi figli o dei suoi lavori televisivi, passati e presenti.