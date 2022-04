Patrizia Bonetti torna in Italia per le ustioni: farà causa all’Isola dei Famosi 2022?

Isola dei Famosi 2022. Un’avventura durata davvero poco. Il tempo di ustionarsi e minacciare di intentare una casa per il risarcimento di un milione di euro all’Isola dei Famosi 2022. Stiamo parlando, senza dubbio, dell’avventura di Patrizia Bonetti che ha già lasciato definitivamente l’Isola ed è rientrata a casa in Italia. Il motivo? È stata protagonista di una prova del fuoco contro Roberta Morise, ma non le è andata benissimo. Non nel senso di una sconfitta, ma peggio. Pare abbia riportato delle serie ustioni che l’hanno costretta a rientrare in Italia per curarsi a dovere.

Quelle che all’inizio sembravano essere delle semplici indiscrezioni, successivamente, si sono rivelate essere fondate. La conduttrice del programma, Ilary Blasi, ha confermato in prima persona l’accaduto. Dopo la diffusione dei rumors su di un ipotetico abbandono della Bonetti, proprio nel corso della puntata numero 5 dell’Isola dei Famosi 2022, la conduttrice ha confermato in diretta il ritiro della concorrente Bonnetti. In quell’occasione, Ilary ha detto: ”Patrizia è tornata qui in Italia, e dovrà sottoporsi alle cure mediche, ma presto sarà anche qui in studio”.

Sembrerebbe tutto molto pacifico, e sotto controllo. Tuttavia, altre informazioni sembrano contraddire la calma piatta ritornata in studio dopo l’ustione della concorrente al contest. Infatti, dopo poche ore dalla spiegazione della Ilary, Alessandra Rosica, attraverso il suo account Instagram dal nome più che eloquente “Investigatoresocialofficial”, ha lanciato l’esclusiva. Uno scoop clamoroso, secondo il quale la Bonetti sarebbe pronta a intentare una causa contro Banijay Italia, ovvero la casa di produzione del programma L’Isola dei Famosi.

Maxi risarcimento da un milione di euro all’Isola dei Famosi?

Se Patrizia Bonetti è rientrata in Italia per le cure, allora le ustione devono esser state abbastanza gravi. Durante la prova del fuoco affrontata in Palapa, la Bonetti avrebbe accusato forti malori dopo l’ustione. E, secondo Alessandra Rosica, sarebbe nata proprio da qui la sua decisione di far causa alla produzione del programma. La Rosica ha scritto: ”A causa delle forti ustioni, Patrizia e il ragazzo sono pronti per far causa al colosso della tv, per una cifra di oltre un milione di euro”. Sarà vero?