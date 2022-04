Isola dei Famosi 2022, ecco quanto guadagnano i concorrenti: i cachet dei naufraghi

Soffrono (e non poco) la fame i concorrenti dell‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che ancora una volta su Canale 5 vede al timone Ilary Blasi. Tra prove immunità, ricompense ed equilibri sempre più precari, i naufraghi si trovano in Honduras. Ma per loro questo, lo ricordiamo, resta un lavoro e ognuno di loro riceve un cachet, spesso con cifre da capogiro. Ma quanto guadagnano i protagonisti di questa edizione? E qual è lo ‘stipendio’ della padrona di casa?

I cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: ecco il concorrente più pagato

Tra prove durissime e mancanza di cibo, in molti già sono provati dalla fame, dalle scomodità. E dalle discussioni e dai confronti che certo sembrano non mancare su Playa Cochinos. Difficoltà a cui, però, seguono bei cachet: qual è, infatti, la ricompensa dei naufraghi di questa sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi? Se lo chiedono in tanti, ma ci ha pensato il portale Mow a fare chiarezza e a fornire le prime indiscrezioni.

La produzione elargirebbe tra i 5 e i 10 mila euro a concorrente, ma tra i più pagati ci sarebbero Lory Del Santo, che ha già vinto un’edizione dell’Isola dei Famosi, Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, e Marco Melandri, il campione eliminato nella scorsa puntata. È bene specificare che il compenso potrebbe variare anche in base alla permanenze dei naufraghi in gioco, mentre chi decide di propria volontà di abbandonare il reality potrebbe incappare in una penale.

Il guadagno di Ilary Blasi

E a quanto ammonta il guadagno di Ilary Blasi, che al timone della trasmissione? Attualmente non sono trapelate le informazioni, ma ricordiamo che lo scorso anno la conduttrice guadagnava circa 50.000 euro a puntata. Sarà così anche per questa edizione?