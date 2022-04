‘Causa per 1 milione di euro’ contro l’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo a una naufraga

Ci sarà una causa contro L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi? Potrebbe. Si parla dell’incidente accaduto durante la gara a Patrizia Bonetti: la donna è stata costretta a ritirarsi dal reality a causa delle ustioni che ha riportato dopo la “Prova del fuoco”. Non ci sono, però, informazioni ufficiali, solo voci messe in giro da Alessandro Rosica: sembrerebbe, insomma, che l’influncer stia valutando i risvolti legali.

Patrizia Bonetti ustionata: è causa al programma?

C’è da dire che la Bonetti ha rischiato troppo durante il gioco: ha tentato di resistere nel fuoco per circa 6 minuti e con lei anche la naufraga Roberta Molise. E’ stata la produzione a bloccare le due. Nel frattempo Ilary Blasi rassicura: la Bonetti è tornata in Italia e si sta sottoponendo alle cure. Rosica, però comunica che la concorrente e il fidanzato stanno valutando le mosse legali da fare. Nello specifico questo è quanto avrebbe dichiarato a proposito del ragazzo: “Ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”.