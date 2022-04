Laura Maddaloni, frasi shock nel fuori onda: chiesta la squalifica dall’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni continua ad essere al centro delle polemiche del programma. Le discussioni con i suoi compagni non hanno intenzione di finire e sono stati chiesti seri provvedimenti. Ultimamente infatti gli scontri tra i naufraghi sono sempre più accesi e sempre più frequenti. Vediamo cos’è successo.

Frase shock: La lite tra Laura e Lory Del Santo

La concorrente dell’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo nell’ultima puntata ha avuto una forte lite con la sua compagna Lory Del Santo. La campionessa sportiva si sarebbe offesa per la nomination avuta dall’attore Nicolas Vaporidis. Laura ha addossato tutta la colpa a Lory sostenendo che l’abbia messa volutamente contro il gruppo e che incita tutti a non votarla.

La questione non si è risolta in diretta. I concorrenti hanno iniziato a discutere tra loro e Laura chiedeva insistentemente e con rabbia ai suoi compagni di prendere una posizione per quanto riguarda la lite con Lory. Nonostante il programma sia iniziato da poco, la coppia Laura Maddaloni e Clemente Russo, sta mettendo in chiaro solo una cosa: vogliono vincere.

Cos’ha detto a Lory Del Santo

Durante il fuorionda della scorsa puntata i concorrenti erano piuttosto agguerriti. L’ira di Laura Maddaloni è infatti uscita fuori. Continuando la discussione avuta in diretta con Lory Del Santo ha pronunciato una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”, riferendosi probabilmente alla morte del figlio.

Il web è impazzito e non sono stati pochi i commenti di disapprovazione. Su Twitter i fan sono in dilerio e tutti hanno condivisono il loro disappunto: “Mi dispiace per Laura ma non comprendo le parole dette a Lory che ha perso due figli“. Chiedono infatti provvedimenti seri e immediati perché non trovano nessuna giustificazione per il comportamento di Laura.

