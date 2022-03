Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, film, chi è la fidanzata, figlia, papà, capelli, Instagram, oggi

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche l’attore Nicolas Vaporidis.

Chi è Nicolas Vaporidis e come sta oggi

Nicolas Vaporidis è nato a Roma il 22 dicembre del 1981 ed è un attore e produttore cinematografico di origine greca. E’ nato, infatti, da padre greco e da madre romana, che si sono separati quando era piccolo. Nel 2000 ha ottenuto la maturità al liceo Classico Statale Luciano Manara della Capitale e si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, ma per inseguire la sua passione, quella che gli è stata trasmessa dal nonno che era direttore di produzione per la Maura Film, ha deciso di trasferirsi a Londra. Qui ha lavorato come cameriere, ha seguito corsi di inglese e ha frequentato diversi corsi di recitazione. Una volta in Italia, ha iniziato a recitare in vari spettacoli teatrali, ma è nel 2002 che ha debuttato nel primo film, Il ronzio delle mosche.

I film

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha preso parte al film 13dici a tavola, ha girato la miniserie tv A casa di Anna ed è stato anche protagonista del cortometraggio Corpo immagine. Nel 2005 ha girato la serie tv Orgoglio capitolo terzo e nel 2006 è stato protagonista del film che ha ottenuto notevole successo, Notte prima degli esami.

Chi è l’ex moglie, gli amori

Nicolas Vaporidis ha avuto una relazione con Cristiana Capotondi, con la quale ha recitato nel film Notte Prima degli Esami. Poi si è fidanzato con Ilaria Spada, ma ha sposato Giorgia Surina. I due, però, hanno divorziato.

Chi è Giorgia Surina

Giorgia Surina è nata a Milano, classe 1975, ed è una conduttrice radiofonica, televisiva e attrice. La sua prima apparizione in tv è stata sul circuito televisivo Junior Tv, è stata protagonista in diversi film e serie tv di spicco come Don Matteo, Non dirlo al mio capo su Rai 1 al fianco di Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis si sono sposati con rito civile a Milano nel 2012, poi a Mykonos: nel 2014, due anni dopo, la coppia ha annunciato il divorzio.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @nicolasvaporidis vanta 209 mila followers.