Isola dei Famosi 2022: ecco chi è stato eliminato nella puntata di ieri 4 aprile. Le percentuali

Isola dei Famosi. Ieri sera, lunedì 4 aprile, è andata in onda la quinta puntata dell’Isola più famosa di sempre, nella sua rinnovata veste 2022. Alla fine della puntata, come da trazione, c’ è stata la consueta eliminazione. Ma chi è il naufrago che è stato eliminato tra quelli in nomination ieri sera? Scopriamolo insieme.

Chi ha lasciato l’isola di Playa Sgamada ieri lunedì 4 aprile

E’ stato decretato, dunque, a fine puntata il concorrente eliminato definitivamente da Playa Sgamada e una coppia fortissima da Playa Accoppiada. Se, però, nella prima isola l’eliminazione è diretta senza alcuna possibilità di rientro in gioco, la coppia, invece, avrà la possibilità di giocare singolarmente per poter rientrare nuovamente in gara giovedì.

I concorrenti in nomination di coppia

Ma prima di scoprire chi è stato eliminato definitivamente ieri, vediamo le percentuali del televoto di chi è in nomination. I concorrenti nominati erano:

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Blind e Roberta Morise

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Successivamente, durante la puntata de l’Isola dei Famosi è stata svelata definitivamente la decisione da parte del pubblico a casa sulla nomination in corso e sulle loro rispettive preferenze. Ad avere la peggio sono stati i concorrenti in coppia Roberta Morise e Blind. Questi, però, come abbiamo già anticipato, non torneranno a casa. La coppia, infatti, si è unita ai naufraghi single sull’Isola Sgamada.

Le percentuali del televoto finale sulle nomination di coppia

Per quanto concerne, invece, il televoto per l’eliminazione diretta dei concorrenti single, ricordiamo che il televoto prevedeva una votazione in positivo e quindi rispondeva alla domanda «chi vuoi salvare? A questa fatidica domanda, le percentuali di voto in risposta sono state: Lory Del Santo e Marco Cucolo 33%, Blind e Roberta Morise 31%, Jeremias e Gustavo Rodriguez 35%.

Chi erano i concorrenti a rischio eliminazione

Durante la quinta puntata andata in onda nella serata di ieri, con la sapiente conduzione di Ilary Blasi, i concorrenti a rischio di eliminazione nell’Isola di Sgamada erano:

Jovana

Marco Melandri

Laura Maddaloni

Chi è stato eliminato ieri sera dall’Isola Sgamada?

Il pubblico si è espresso sui nominati dell’eliminazione diretta sull’Isola di Sgamada,coloro che, in caso di eliminazione, non avranno più la possibilità di rientrare. Ad abbandonare l’Isola è stato Marco Melandri, tra i primi ad abbandonare dunque l’Isola dei Famosi 2022.