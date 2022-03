Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi: chi è, età, padre, Instagram e vita privata

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Carmen di Pietro che gareggerà con l’adorato figlio Alessandro.

Chi è il figlio di Carmen Di Pietro

Si chiama Alessandro Iannoni ed è lui il figlio di Carmen Di Pietro e di Giuseppe, ormai ex compagno della showgirl. Di lui sappiamo che è classe 2003, che ha una sorella più piccola, Carmelina, e che studia a Roma, al liceo scientifico Kennedy.

Chi è il padre Giuseppe Iannoni

Nel 2000 la showgirl è rimasta vedova (aveva sposato il giornalista della Rai Sandro Paternostro), non si è mai voluta sposare e poi a 36 anni è diventata mamma di Alessandro e a 43 di Carmelina, entrambi figli nati dall’amore con il compagno Giuseppe Iannoni, nella vita un personal trainer. Oggi Carmen sembrerebbe essere single.

Instagram Alessandro Iannoni

A differenza della mamma, Alessandro sembra essere molto riservato e lontano dai riflettori. Ha un profilo Instagram e con l’account @iannoni.alessandro vanta oltre 4.000 followers, seguaci che sono sicuramente destinati ad aumentare!