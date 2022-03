Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, fisico, patrimonio, Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Carmen di Pietro che gareggerà con l’adorato figlio Alessandro.

Chi è Carmen Di Pietro, la carriera e i programmi tv

Carmen Di Pietro è nata a Potenza il 24 maggio del 1965 ed è una nota showgirl, conduttrice ed ex modella. Sappiamo che ha conseguito il diploma di scuola superiore, poi ha vissuto tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid, dove ha lavorato come modella. E’ nel 1986 che ha iniziato a prendere parte a dei film e nel 1991 è stata protagonista di alcune pellicole erotiche, tra le quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale. Ha raggiunto la popolarità nei primi anni ’90 grazie a delle partecipazioni televisive con Gianni Ippoliti su Rai 1 e si è sempre divisa tra spettacoli teatrali e conduzioni in trasmissioni televisive. Ha partecipato a diversi reality e ora è pronta a partire per l’Honduras con il figlio!

Avanti un altro e la radio

Da marzo del 2021 Carmen è nel cast di Avanti un altro, il celebre programma di Paolo Bonolis, dove si presenta nel ruolo de ‘la poetessa’ per declamare alcune poesie. Ma non solo. Dal 2018 è co-conduttrice in radio della trasmissione ‘The Morning Show’, in onda ogni mattina su Radio Globo.

Il matrimonio con Sandro Paternostro, figli

Nel 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, Carmen ha sposato Sandro Paternostro, lo storico corrispondente Rai da Londra. Il matrimonio ha fatto clamore per la differenza d’età: lui 76 anni, lei all’epoca 33. Nel 2000 la showgirl è rimasta vedova, non si è mai voluta sposare e poi a 36 anni è diventata mamma di Alessandro e a 43 di Carmelina, entrambi figli nati dall’amore con il compagno Giuseppe Iannoni. Oggi Carmen sembrerebbe essere single.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @carmendipietroofficial vanta oltre 500 mila followers.