Verissimo, anticipazioni sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni fine settimana che si rispetti, sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre andranno in onda due puntate di Verissimo. Per iniziare al meglio questo nuove mese. Alla conduzione del salotto televisivo, più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5, sempre Silvia Toffanin, che accoglierà in studi molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata, toccando le corde più intime.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni a Verissimo

Risate assicurate a Verissimo sabato 1 ottobre. In studio, stando alle anticipazioni, dovrebbero arrivare Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, i due che insieme hanno partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e hanno fatto divertire il pubblico. E non poco.

Gli ospiti di sabato 1 ottobre

E ancora, sabato a Verissimo ci saranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i conduttori di Mattino 5 che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, informano il pubblico tra casi di cronaca e attualità. I riflettori, poi, saranno puntati su Alena Seredova, che si racconterà a cuore aperto, senza freni e filtri.

Chi ci sarà domenica a Verissimo

Domenica, invece, sarà la volta di Belen Rodriguez, che ora ha ritrovato la serenità al fianco del marito Stefano De Martino ed è di nuovo alla conduzione di Tu si que vales. E ancora, ci saranno Arisa, professoressa di canto ad Amici, e Vanessa Incontrada, che presto tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia. Ma non finisce qui: ospite anche Anthony Delon.