Ilary Blasi e l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Totti: ‘Non può parlare’

Sono già diverse settimane che si vocifera in merito a un intervento di Ilary Blasi a Verissimo; la conduttrice romana dovrebbe essere ospite di Silvia Toffanin per raccontare i dettagli del suo divorzio da Francesco Totti. Dettagli che tutti stanno attendendo da tempo, dal momento che la rottura sta infiammando i tabloid e la stampa rosa.

Tuttavia, la questione potrebbe essere più delicata di quanto raccontano al momento i mezzi stampa e l’ex calciatore della Roma pare si stia opponendo con tutte le sue forze affinché non trapelino informazioni circa la separazione. Ma cosa sta succedendo alla coppia di divi?

Nel frattempo, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati paparazzati nuovamente insieme. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi, che li ha fotografati all’uscita di un ristorante, l’Hostaria del Vicoletto a Terracina, dove il Pupone era solito andare insieme a Ilary Blasi.

Ora, Totti, però, sembra essere particolarmente risentito dall’ultima mossa della bella Ilary, e si sta opponendo con tutte le sue forze all’approdo della sua ex moglie nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. Ma perché? Sul magazine di Alfonso Signorini si legge:

Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione da Ilary. Mentre, da un lato, nega che la causa sia la frequentazione con Noemi, dall’altro il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una “distrazione” e il conto finirebbe in pareggio, con una soluzione consensuale e pacifica. Non solo: Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto.