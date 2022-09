Francesco Totti e Ilary Blasi insieme nella casa all’Eur: le novità sulla coppia

C’è poco da dire: la separazione della coppia Totti-Blasi ha tenuto banco un’estate intera. Ora, però, che il momento del divorzio è sempre più vicino, le indiscrezioni non mancano, come l’ultima choc che sta mandando letteralmente in subbuglio il mondo del gossip italiano. A quanto pare, Totti e Ilary si ritroverebbero ancora sotto lo stesso tetto, insieme, in attesa della separazione definitiva.

Insieme (ma divisi) nella mega villa dell’Eur

Si tratta pur sempre di rumors, indiscrezioni, niente di fondato, ma neanche c’è la certezza che si tratti di indiscrezioni false. Spesso nel gossip le indiscrezioni sono notizie in germinazione. Dopo una lunga vacanza da parte di entrambi – certo, Ilary la più intraprendente con i suoi mille viaggi intorno al mondo – e nonostante il divorzio imminente, i due continuerebbero a vivere insieme in attesa delle benedette carte del divorzio.

Sotto lo stesso tetto all’Eur

Anche il Corriere della Sera, racconta come Francesco Totti e Ilary Blasi si siano ritrovati a Roma nella villa di famiglia a dividersi gli spazi. Certo il problema non è di certo lo spazio, dal momento che di quello ce n’è abbastanza sotto lo stesso (larghissimo) tetto. Dunque, non dovrebbero esserci problemi nel rimanere separati comunque.

Come va la convivenza

Con 25 stanze a disposizione, nella mega villa all’Eur, dunque, non è un problema cercare di evitare incontri indesiderati. I tre figli Cristian, Chanel e Isabel sono pronti a ricominciare gli impegni scolastici (la più piccola ha iniziato la scuola primaria) e i genitori devono arrivare a un accordo. L’ex Pupone ha ingaggiato l’avvocato matrimonialista milanese Annamaria Bernardini De Pace, la Blasi dal canto suo ha risposto schierando Alessandro Simeone.

La crisi tra Totti e Ilary

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, pare che la crisi definitiva tra Francesco Totti e Ilary Blasi duri da tempo e non sia stato di certo un fulmine a ciel sereno. Si parla addirittura di un anno di problemi ben celati ai tabloid. Un anno, durante il quale, Ilary andava avanti e indietro tra Roma e Milano per lavorare in tv e lui gestiva i figli nella Capitale tra malumori reciproci e problemi infiniti. Proprio durante questa fase della vita di coppia, l’ex calciatore avrebbe conosciuto Noemi Bocchi.