Noemi Bocchi: Totti gli fornisce un bodyguard e la incontra segretamente su uno yacht

Sono diventati una coppia almeno per il gossip. Stiamo parlando di Noemi Bocchi e Francesco Totti, che continuano a essere chiacchierati. Così come continuano (e non finiscono) le indiscrezioni sulla presunta storia d’amore.

Mentre Ilary è in vacanza nelle Marche, Totti è al mare nella sua casa di Sabaudia e poco distante, a San Felice Circeo, c’è Noemi.

Una bodyguard per Noemi Bocchi

La Bocchi è stata vista andare in giro con un omone robusto, una bodyguard che si pensa sia stato ingaggiata da Totti per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla.

Di fatto, però Totti e Noemi non sono mia stati visti insieme.

Gli incontri segreti sullo yacht

Da indiscrezioni sembra che gli incontri tra i due avvengano a largo su uno yacht per evitare occhi indiscreti. Ma si tratta di notizie che non trovano conferme al momento. Tutta quest’attenzione, qualora fosse confermata è per tutelare l’ex calciatore della Roma che ancora non è legalmente separato da Ilary Blasi. Chissà se una volta formalizzata la rottura della coppia Blasi-Totti, Francesco e Noemi ufficializzeranno la loro…

