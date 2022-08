Noemi Bocchi al Circeo: al mare con l’amico di Ilary Blasi

Le cose sono definitivamente cambiate, e non si tratta solamente di una sensazione vaga e indefinita, come molti vorrebbero far credere. La Bocchi è stata sorpresa da Chi a San Felice Circeo (Latina) – quindici minuti d’auto da Sabaudia, dove ora si trova anche Francesco Totti – nel tentativo di godersi l’estate più sorvegliata della sua vita.

Noemi Bocchi in compagnia dell’amico di Blasi

Tuttavia, ciò non le impedisce di sfoggiare il suo fisico perfetto, senza i segni della gravidanza che molti sospettano e che nelle ultime ore stava generando un vero e proprio caos mediatico. Ma, soprattutto, ciò non le impedisce di mostrarsi in compagnia di un uomo che, secondo il settimanale di gossip, sarebbe sempre stato legato a Ilary Blasi. Ora anche lui avrebbe cambiato bandiera.

Chi è l’uomo che scherza con lei

L’uomo che scherza in acqua con Noemi Bocchi, infatti, sarebbe Emanuele, un amico di vecchia data della ‘vecchia’ coppia. Lui e Ilary, infatti, si conoscerebbero da quando lei aveva solo 15 anni. Ma dopo la separazione, ecco che Emanuela si è trovato davanti ad un bivio fatale, delicatissimo: da quale parte stare?

Da che parte stare?

A quanto pare, sembra proprio che Emanuele, alla fine, abbia scelto di rimanere dalla parte di Francesco Totti: “Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque” scrive con malizia e sagacia il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Convenienza o amicizia?

Il settimanale di Signorini, nel numero uscito il 10 agosto in edicola, mostra come allo stadio prima Emanuele ci andava con Ilary Blasi. Poi, in quest’ultimo scorcio di campionato, ci sia invece andato proprio con Noemi Bocchi. Insomma, tra i due, ha avuto le idee molto chiare. Convenienza o amicizia?