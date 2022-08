Ilary Blasi sui libri di scuola: dopo la separazione con Totti torna all’Università

Ilary Blasi cambia vita dopo la rottura con Francesco Totti. L’ultimo rumor arriva dal settimanale Di Più Tv, che riporta un nuovo cambiamento per la conduttrice de L’isola dei famosi. Sembra infatti che Ilary abbia iniziato a studiare all’università.

Ilary Blasi a Scienze della Comunicazione

La conduttrice starebbe valutando di tornare a studiare. Fonti vicine alla presentatrice assicurano che sia intenzionata a tornare all’Università. Secondo le ultime news infatti si sarebbe iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa.

Il supporto di Cristiano Iovino

Sembra inoltre che la soubrette stia facendo affidamento su un amico speciale: Cristiano Iovino, un personal trainer modello e pr romano, noto per via delle sue brevi storie d’amore con Sabrina Ghio e Giulia De Lellis. E’ stato il settimanale Chi a rivelare come Iovino sia amico da tempo di Totti e Ilary e nell’ultimo periodo si sia avvicinato alla Blasi per supportarla.