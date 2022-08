Chi è Cristiano Iovino: Ilary Blasi, età, altezza, ex di Giulia De Lellis, Instagram

Da quando Ilary e Totti si sono separati, non si parla d’altro. Dopo che il calciatore sembrerebbe avere iniziato un capitolo con un’altra persona, Noemi Bocchi, anche per Ilary le cose inizierebbero a cambiare. Le sono stati affiancati tanti nomi e tanti flirt. Ma questa volta il ragazzo in questione ha un nome e cognome: Cristiano Iovino. Vediamo chi è il presunto fidanzato di Ilary e come si sono conosciuti..

Chi è Cristiano Iovino

Cristiano Iovino è un nome già conosciuto per quanto riguarda il gossip. Infatti il ragazzo ha avuto un po’ di frequentazioni con varie influencer: Sabrina Ghio, Zoe Cristofoli e la seguitissima Giulia De Lellis. Sembra che ora si sia avvicinato anche a Ilary Blasi, e del loro incontro ne abbiamo parlato anche qui.

Cristiano è uno dei pierre di Roma più conosciuti e famosi. Un bellissimo ragazzo, alto, moro con occhi castani a cui piacciono particolarmente i tatuaggi. Un’atra sua passione è sicuramente la palestra, i viaggi e il mare.

Instagram

Il suo profilo Instagram è cristiano1011 dove ha più di 50mila follower.