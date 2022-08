Isola dei Famosi, tutte le novità della prossima edizione: conduttori, opinionisti, naufraghi

Mancano ancora diversi mesi, eppure la curiosità sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi è tanta. E i riflettori sono puntati sul reality, quello all’insegna dell’avventura che ogni anno fa boom di ascolti. Chi sarà alla conduzione? E chi parteciperà, mettendosi in gioco rispettando le leggi della natura?

Le anticipazioni sull’Isola dei Famosi 2023

Secondo le anticipazioni riportate dal settimanale Chi, Ilary Blasi resterà al timone della trasmissione. Con lei, come opinionista, Vladimir Luxuria, mentre non ci sarà Nicola Savino, che ha deciso di ‘sbarcare’ su TV8.

Nuovi opinionisti e nuovo inviato

Il posto di Nicola Savino, molto probabilmente, potrà essere preso da Alvin, mentre il ruolo dell’inviato potrebbe andare o a Nicolas Vaporidis, che ha vinto l’ultima edizione, o a Edoardo Tavassi, che con la sua simpatia ha contagiato il pubblico. Ancora troppo presto per l’ufficialità: non ci resta che aspettare e goderci, intanto, il GF VIP, che tra poche settimane ritornerà in onda su Canale 5.