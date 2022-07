Edoardo Tavassi: dopo l’Isola dei Famosi fa il provino per LOL Chi Ride è Fuori

Per molti continua ad essere Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, il vincitore ‘morale’ dell’Isola dei Famosi. Il concorrente, infatti, ha dovuto abbandonare il gioco a pochi passi dalla finale, che è stata conquistata dall’amico Nicolas Vaporidis, ma il naufrago romano ha conquistato i telespettatori con la sua simpatia, la sua ironia. E ora sono in tanti a volerlo rivedere sul piccolo schermo, magari come protagonista del comedy show LOL chi Ride è fuori. Sarà davvero così?

Edoardo Tavassi sarà un nuovo concorrente di LOL Chi Ride è Fuori?

Stando all’indiscrezione lanciata proprio oggi dal settimanale Chi, il fratello di Guendalina Tavassi sarebbe pronto per sostenere un provino per entrare a far parte del cast del comedy show di Amazon Prime, LOL chi Ride è Fuori. D’altra parte, la sua simpatia ha conquistato tutto. Ma sarà davvero così? L’indiscrezione verrà confermata o i telespettatori dovranno fare a meno di Edoardo sul piccolo schermo? Non ci resta che aspettare e capire cosa accadrà nei prossimi mesi!