LOL 3 si farà? Anticipazioni, quando esce, cast e possibili concorrenti della terza stagione

LOL 3: si farà? Questa la domanda che ronza in testa ai fan del programma più divertente di sempre. Il 3 marzo si è conclusa la seconda edizione di LOL – Chi Ride È Fuori. Amazon non ha ancora annunciato la terza edizione, quindi al momento non c’è nulla di certo al riguardo. Però, è bene ricordare, che si tratta della produzione italiana originale Amazon più amata, per cui probabilmente ci sarà un seguito.

LOL 3: Fedez sarà uno dei commentatori?

Se il rinnovo ci sarà arriverà all’inizio del 2023 sulla piattaforma Prime Video, forse tra febbraio (come era accaduto per la stagione 2) e aprile (quando era apparso per la primissima volta). Ma quale potrebbe essere la trama? Probabilmente ci saranno 10 gag in cui si sfideranno i vari partecipanti per assicurarsi il premio da 100mila euro. Tale somma sarà devoluta a un ente benefico scelto dal vincitore. Chi ci sarà nel cast se LOL 3 vedrà la luce? Probabilmente troveremo Fedez come commentatore e game master: c’era sia nella prima stagione e nella seconda, quindi è probabile che lo troveremo anche nella terza.

