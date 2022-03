Amici 21, anticipazioni daytime oggi 7 marzo 2022: cosa succede nell’appuntamento pomeridiano

Anticipazioni Amici 21: cosa accadrà oggi? Scopriamo tutte le indiscrezioni sul daytime in onda oggi, 7 marzo 2022. Nella puntata di domenica tantissimi i colpi di scena che hanno visto per protagonisti i ragazzi di Amici. Scopriamo, ora, cosa accadrà oggi!

Anticipazioni Amici 21: Gio Montana al centro dello show

Albe, Serena, Aisha e John Erik sono andati al serale: questo era accaduto domenica 27 febbraio 2022. Usciti, a mezzanotte, anche i nuovi inediti. Ma nuovi colpi di scena sono avvenuti nella puntata di ieri: Anna Pettinelli ha cacciato Gio Montana dalla sua squadra. E’ stato Rudy Zerbi che gli ha voluto dare una seconda chance e lo ha preso sotto la sua ala. Altri allievi si sono uniti al serale, chi ancora non è entrato riuscirà a ottenere l’agognata maglia? Intanto la classifica resta con LDA e Luigi saldi in prima posizione, tuttavia Rudy non si decide, ancora, a dargli la maglia. Sa che possono dare di più e vuole da loro il massimo. Christian ha affermato di voler lasciare la scuola mentre Aisha si è commossa con Lorella Cuccarini. Zerbi accoglie Gio Montana ma lo mette in discussione… cosa accadrà?

