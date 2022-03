Uomini e Donne, anticipazioni 7 marzo 2022: Luca Salatino tra Lilli e un’altra corteggiatrice

Anticipazioni Uomini e Donne: questa volta il protagonista è Luca Salatino! In un altro articolo abbiamo dato alcune indiscrezioni riguardo ai protagonisti del dating show più amato di sempre. E se lì avevamo puntato gli occhi sul bel Matteo Ranieri e il suo confronto con Federica, oltre che ai dubbi della splendida Ida e le idee pazzerelle di Gemma, adesso l’attenzione è tutta per il dolce tronista romano. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca Salatino al centro dello show

Il trono classico torna a calamitare l’attenzione: non solo Matteo, ora ci si mette anche Luca Salatino. Il simpaticissimo ragazzo proprio in questi giorni ha approfondito la sua conoscenza con Soraya e Lilli. Ma la gelosia torna a punzecchiare i presenti: Lilli, infatti, non ha apprezzato le attenzioni che Luca ha riservato alla nuova ragazza. E se Matteo si confronterà con Federica, Luca lo farà proprio con Lilli, in un’esterna che si scoprirà oggi pomeriggio. Brutte notizie per la ragazza: Luca, infatti, sta instaurando un bel rapporto con un’altra corteggiatrice. Cosa accadrà?

