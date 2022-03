Anticipazioni Uomini e Donne, puntate 7-11 marzo 2022: gli spoiler della settimana

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco tutte le indiscrezioni delle puntate dal 7 all’11 marzo 2022. Sembrerebbe che i colpi di scena non siano pochi e che al centro dell’attenzione ci sarà il bel Matteo Ranieri. Di nuovo vivrà dei momenti di tensione, ancora una volta proprio con Federica. Ma anche la bellissima Ida sarà nuovamente protagonista, e i riflettori si punteranno su di lei. Entriamo nel dettaglio e scopriamo qualcosa di più.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Matteo Ranieri

Il bel tronista tornerà nello studio di Maria De Filippi dopo un periodo di assenza. Ma non è mancato solo lui: anche la sua corteggiatrice, Federica, è mancata per un po’. I due si ritroveranno faccia a faccia, ma la situazione non sarà certo positiva: anzi, per la ragazza si prevede un duro colpo. Pare proprio, infatti, che a Matteo Federica non sia mancata per nulla. E, senza troppi giri di parole, il ragazzo glielo dirà: insomma, non prova chissà quale interesse per lei. Un colpo così duro che Federica deciderà di abbandonare lo studio per sempre. Ma, ancora una volta, Maria ci mette lo zampino e cercherà di ripotare Matteo a più miti consigli.

Ida Platano e Gemma Galgani: nuovi colpi di scena

Anche la stupenda Ida vivrà un momento di crisi: proseguono i dubbi nei confronti di Alessandro. Gemma, invece, se ne esce con una nuova idea: un lettino per massaggi. Il primo che lo riceverà sarà Franco.

