Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 7 marzo 2022: ospiti, chi sono i finalisti, nomination, ultime news su Jessica e Lulù

Il conto alla rovescia si può attivare. Sembrava infinito il percorso, lunghissimo, invece il Grande Fratello Vip sta per giungere al capolinea e il prossimo lunedì, il 14 marzo, verrà decretato il vincitore di questa edizione. I concorrenti, inutile dirlo, sperano tutti di vincere, ma solo uno di loro avrà il privilegio di spegnere le luci della casa e di vivere grandi emozioni in diretta: chi prenderà il ‘posto’ di Tommaso Zorzi, che ha trionfato lo scorso anno? Ma, soprattutto, cosa succederà questa sera? Chi dei protagonisti dovrà abbandonare il gioco?

GF VIP: chi sono i concorrenti in nomination

A rischio eliminazione ci sono tre concorrenti, tutti veterani del reality. Stiamo parlando di Davide Silvestri, che nel corso dell’ultima puntata ha avuto un duro confronto con Lulù e l’ha accusata di essere falsa, di Jessica Selassié, che continua ad avvicinarsi a Barù e a discutere con la sorella, e di Miriana Trevisan, una delle protagoniste di questa edizione.

Lo scontro tra Lulù e Jessica

La tensione è alle stelle nella casa del GF VIP e non risparmia neanche le sorelle Selassié. Lulù è già finale, Jessica rischia l’eliminazione e tra le due continuano a esserci grandi scontri. E pochi confronti. Il bene c’è, si amano, ma come accade spesso tra sorelle i litigi sono dietro l’angolo: riusciranno a trovare un punto di incontro per riappacificarsi?

Jessica e Barù

Protagonista della puntata, molto probabilmente, sarà Jessica. Prima per il confronto con la sorella Lulù, poi il rapporto che ha creato con Barù. Lei non ha mai nascosto di essere attratta, mentre per l’uomo quella con Jessica è solo un’amicizia. ‘Jessica mi piace, ma come amica’ – ha detto Barù confidandosi con Giucas e Davide. Cambierà qualcosa ora che la finale si avvicina?

Chi sono i finalisti

Per il momento le finaliste sono due. Stiamo parlando di Delia Duran, moglie di Alex Belli, che tanto ha fatto parlare e discutere per il suo ‘amore libero’ e di Lulù Selassié. E’ probabile che questa sera altri vipponi abbiano la possibilità di diventare finalisti, così come non si escludono televoti flash ed eliminazioni lampo. Non ci resta che aspettare le 21.35 per seguire il reality!