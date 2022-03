Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Davide, Jessica e Miriana: le anticipazioni di lunedì 7 marzo 2022

Manca quasi una settimana alla finale tanto attesa del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta tenendo compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. E se Lulù e Delia hanno già un posto assicurato e sicuramente le rivedremo il 14 marzo, tutti gli altri concorrenti sono più agguerriti del solito perché hanno un solo obiettivo: vincere. O quantomeno godersi l’ultima puntata! Intanto, sono tre i ‘vipponi’ al televoto e a rischio eliminazione, ma è possibile che ci siano altri colpi di scena perché ora che si avvicina il momento in cui verrà decretato il vincitore tutto è lecito!

GF VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Dopo l’eliminazione di Giucas Casella, che è potuto rientrare in casa perché aveva il biglietto di ritorno, e dopo il televoto flash con Antonio Medugno che ha dovuto fare le valigie e salutare gli amici, ora a rischio ci sono tre concorrenti, tutti veterani del reality. Stiamo parlando di Davide Silvestri, che nel corso dell’ultima puntata ha avuto un duro confronto con Lulù e l’ha accusata di essere falsa, di Jessica Selassié, che continua ad avvicinarsi a Barù e a discutere con la sorella, e di Miriana Trevisan, una delle protagoniste di questa edizione.

Chi è il preferito tra Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan

Stando ai sondaggi pubblicati da Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Davide Silvestri con il 36.34%. A seguire Jessica Selassié con il 32.10%, mentre in ultima posizione pare ci sia Miriana Trevisan, che non riesce a raggiungere il 32% delle preferenze. Sarà davvero così? Il pubblico deciderà di salvare Davide e di eliminare la showgirl di Non è la Rai?

Quando va in onda la finale: chi vince

La finale del GF VIP andrà in onda lunedì 14 marzo e in quella serata verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia del programma. Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, Soleil Sorge sembrerebbe essere la preferita, seguita da Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Lulù. Meno votati, invece, Delia Duran, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella. Ma con il Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli e ancora non è detta l’ultima parola!