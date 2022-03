Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 3 marzo: chi è in finale, cosa è successo, le nomination

Poco più di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta appassionando milioni di telespettatori. Dopo aver festeggiato insieme il Natale e il Capodanno, i ‘vipponi’ non vedono l’ora di scoprire chi di loro avrà il privilegio di spegnere tutte le luci della casa e ritornare in studio come ‘trionfare’ di questa lunghissima edizione. Ma cosa è successo giovedì 3 marzo? Chi è in finale e chi, invece, è stato eliminato?

GF VIP: chi si è salvato tra Antonio, Miriana, Sophie, Giucas e Davide

Sono cinque i concorrenti al televoto e a rischio eliminazione. Stiamo parlando del nuovo arrivato Antonio Medugno, che con la sua sensibilità ha colpito il cuore di tutti, di Miriana Trevisan, che continua a combattere contro tutte le inquiline della casa, di Sophie Codegoni, distrutta dall’uscita a sorpresa del suo fidanzato Alessandro Basciano, di Giucas Casella, il ‘nonnino’ che fa divertire i concorrenti (e il pubblico) e di Davide Silvestri, uno dei protagonisti di questa edizione, seppur spesso abbia preferito stare in silenzio e osservare. Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita resta Miriana, seguita da Medugno. In ultima posizione, invece, Sophie, Giucas e Davide: sarà quest’ultimo a dover abbandonare il gioco a un passo dalla fine?

Chi è in finale

Sono due le concorrenti al momento in finale, quelle che ora hanno un posto al sicuro e che rivedremo con certezza il 14 marzo. Le finaliste, infatti, sono Delia Duran, moglie di Alex Belli, e Lulù, una delle Princess Selassié che ha trovato l’amore nella casa. Chi degli altri ‘vipponi’ seguirà le loro orme? Chi arriverà fino alla fine?

Quando va in onda la prossima puntata e chi è a rischio eliminazione

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 7 marzo. Poi dopo esattamente una settimana, il 14, verrà decretato il vincitore. Ricordiamo che oltre alla fascia pomeridiana, l’avventura dei concorrenti si può seguire in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre!