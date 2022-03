Televoto GF VIP, chi viene eliminato giovedì 3 marzo 2022: sondaggi e anticipazioni

Nathaly Caldonazzo, stanca della situazione ostile in casa, è stata eliminata e quasi con sollievo ha lasciato il gioco. Meno felice, invece, Alessandro Basciano, il concorrente che ha dovuto fare la valigia all’improvviso dopo essere stato mandato al televoto lampo. Due protagonisti che hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre gli altri continuano il loro percorso al Grande Fratello Vip, con la speranza (inutile negarlo) di arrivare fino alla fine. Ora sono molti i ‘vipponi’ a rischio eliminazione, ma la decisione, come sempre, spetterà al pubblico: chi verrà salvato? Chi potrà continuare la sua ‘corsa’?

Chi sono i concorrenti a rischio eliminazione

A rischio eliminazione 5 ‘vipponi’. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, che si è salvata per ben 2 volte nel corso della scorsa puntata, di Antonio Medugno, che ha colpito tutti per la sua sensibilità, di Sophie Codegoni, che seppur così giovane è riuscita a tenere testa a tutti, di Davide Silvestri, che si è esposto raramente, ma quando l’ha fatto ha lasciato gli amici senza parole, e di Giucas Casella, il ‘nonnino’ della casa che ha sempre fatto divertire. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco?

Chi è il preferito tra Miriana, Antonio, Sophie, Davide e Giucas

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 5 concorrenti, tutti veterani del gioco, tranne Antonio Medugno, che è uno degli ultimi arrivati. Il pubblico dovrà decidere chi salvare proprio tra quest’ultimo, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella: chi avrà modo di continuare la gara e arrivare, magari, fino alla finale del 14 marzo? Stando ai sondaggi pubblicati sul sito di Grande Fratello Forum, la showgirl di Non è la Rai sembra essere la preferita con il 34.27%, seguita da Antonio Medugno con il 32%. Nelle ultime posizioni, invece, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella, che non riesce a raggiungere il 9%. Sarà davvero così? Lo scopriremo solo giovedì prossimo, in prima serata su Canale 5!

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 3 marzo, in prima serata su Canale 5. La data della finale, invece, è lunedì 14 marzo: chi vincerà e spengerà le luci della casa più spiata di sempre?