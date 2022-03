Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, lavoro, Diana Del Bufalo, fidanzata, foto, madre, sorella Guendalina e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Guendalina Tavassi che gareggerà con il fratello Edoardo.

Chi è il fratello di Guendalina Tavassi e che lavoro fa Edoardo

Edoardo Tavassi è nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer Guendalina Tavassi. A differenza della sorella, Edoardo si è sempre tenuto lontano dal mondo dello spettacolo e della tv, ma non sappiamo esattamente di cosa si occupa. In realtà, pare che anche lui lavori come influencer specializzato in alcuni prodotti.

Il fidanzamento con Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi ha avuto recentemente una storia d’amore con la comica Diana Del Bufalo, ex di Paolo Ruffini. I due hanno iniziato a frequentarsi a marzo 2020, poi a ottobre dello stesso anno la relazione è giunta al capolinea.

Chi è la fidanzata

Edoardo ha avuto una fidanzata storica, Lucia Martella, poi si è legato a Diana Del Bufalo. Ora sembrerebbe essere single. O almeno, dai social non trapela nulla, nessun dettaglio su un’ipotetica compagna.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @edoardo.tavassi vanta 119 mila followers.