Diana Del Bufalo: chi è, età, chi è, età, carriera, film, tour, chi è il fidanzato, malattia, foto e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Da Noi a Ruota Libera, condotto come sempre a partire dalle 17 da Francesca Fialdini. Numerosi anche questa domenica pomeriggio gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche l’attrice Diana Del Bufalo, conosciamola meglio!

Diana Del Bufalo è una delle attrici italiane più amate dai telespettatori. Da qualche anno il nome della bella e brava attrice e conduttrice uscita dal talent show Amici di Maria De Filippi è noto alla maggior parte del pubblico che segue un minimo la televisione.

Il suo esordio in tv parte proprio nel pomeriggio di Canale 5 con la partecipazione ad Amici nell’edizione 2010 quando Diana fu eliminata nella fase finale del serale generando molte critiche. A caratterizzare la carriera di Diana Del Bufalo la sua semplicità e simpatia che porta con sé in tutti i film e programmi tv in cui è ospite.

Diana Del Bufalo: la biografia

Diana Del Bufalo è nata a Roma l’8 febbraio 1990. Il suo segno zodiacale è l’Acquario, è alta 177 cm e pesa circa 60 chili. Dopo la sua partecipazione ad Amici inizia la carriera da attrice nel film “Matrimonio a Parigi” come co-protagonista insieme a Massimo Boldi.

Successivamente conduce “Colorado Cafè” e dal 2017 lavora nella fiction “Che Dio ci aiuti“. Tra gli altri film in cui ha preso parte si ricordano le pellicole “Puoi baciare lo sposo” di Alessandro Genovesi e “La Profezia dell’Armadillo”. Più di recente è apparsa nel film “Attenti al gorilla” con Frank Matano e Cristiana Capotondi, “L’agenzia dei bugiardi” e “10 giorni senza mamma”.

La vita privata

Diana Del Bufalo ha avuto diverse relazioni anche se è sempre stato restia a parlare della propria vita sentimentale. La donna è stata fidanzata con il comico Palo Ruffini, poi con Edoardo Tavassi mentre oggi la vediamo al fianco di Benjamin Walsh, direttore artistico e fotografo professionista.

Malattia

Recentemente Diana, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto di soffrire di Coprolalia. Quest’ultimo è un disturbo che fa parte del ramo della sindrome di Tourette che la giovane ha scoperto quasi per caso mentre era nel negozio della ex compagna del fratello. In cosa consiste questa patologia? La coprolalia è l’inclinazione impulsiva a pronunciare parole volgari o oscene che possono essere sia singole sia intere frasi.

Instagram

Diana è molto attiva sui social, per i suoi fan ricordiamo il profilo Instagram ufficiale @dianadelbufalo che vanta la bellezza di 1,7 milioni di follower!