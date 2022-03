Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, prima, chi è il fidanzato, ex marito Umberto, figli, oggi, tatuaggi, fratello, Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Guendalina Tavassi che gareggerà con il fratello Edoardo.

Chi è l’influencer Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio del 1986, ha 26 anni e vive nella Capitale con i figli. Di lei sappiamo che è una showgirl e influencer, seguitissima su Instagram, dove ogni mattina dà il suo ‘Buongiorno Flowers’ a chi non si perde neppure una storia. Ha partecipato al Grande Fratello e da lì si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo: ha preso parte spesso come opinionista a diverse trasmissioni, nel 2012 ha recitato nella sit com televisiva S.P.A e ha anche partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi. Ma non solo. Nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show e ora è pronta per dare il meglio di sé in Honduras, per la seconda volta!

Chi è l’ex marito Umberto D’Aponte, figli e vita privata

Guendalina Tavassi, da adolescente ha conosciuto Remo Nicolini e da lui, appena 17enne, ha avuto la figlia Gaia. Poi, nel 2013 ha sposato Umberto D’Aponte e da quell’amore sono nati Chloe, nel 2013, e Salvatore nel 2016. A marzo 2021 l’influencer ha dichiarato che il rapporto con il marito era giunto al capolinea, poi nel febbraio del 2022 Umberto è stato arrestato perché avrebbe violato il divieto di avvicinarsi alla donna. Tra i due, infatti, non corre buon sangue: tra discussioni e dibattiti, spesso anche davanti ai figli.

Chi è l’attuale fidanzato Federico

La Tavassi ora pare abbia ritrovato la serenità al fianco di Federico Perna, manager nel settore della ristorazione. I due sono fidanzati da agosto del 2021 e, stando alle foto che pubblicano sui social, sono sempre più innamorati e complici.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @guendalinatavassi vanta oltre 1 milione di followers.