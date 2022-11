Ilary Blasi a cena con Edmondo smentisce il flirt: ‘Ci conosciamo da 15 anni’

L’avevano paparazzata con lui a cena e già sui giornali scandalistici e di gossip si parlava di nuovo amore per Ilary Blasi. Sì, perché mentre l’ex marito, Francesco Totti, sembra sempre più felice e innamorato della sua Noemi, al punto che hanno deciso di andare a vivere insieme, la Blasi ha preferito prendere un po’ le distanze dall’amore. O meglio, sui social, dove ora è molto attiva, non ha mai fatto trapelare nulla. E ci hanno pensato i giornali a fotografarla in compagnia di un uomo misterioso. Peccato, però, che si tratti solo di un amico di lunga data.

Ilary Blasi e l’amicizia con Edmondo

L’uomo misterioso si chiama Edmondo Israilovici. Ma ci ha pensato ieri la Blasi, su Instagram, a fare chiarezza: nessun flirt e nessuna storia, ma solo una lunga amicizia. I due, infatti, si conoscono da 15 anni e ieri, insieme ad altri amici, erano a cena fuori.

“Hanno detto che tira un’aria di flirt” – ha detto la Blasi rivolgendosi a Edmondo, chiamato da tutti ‘Mondo’. “Secondo me tira un’ariaccia e basta. Dimmi la verità, adesso che sei finito sui giornali scandalistici rimorchi di più o ti ho bruciato?”. Tra risate e divertimento. Poi la showgirl ha ironizzato: “Tu sei pure più anziano di me”. Quindi, niente amore per l’ex di Totti. O almeno, così pare.

Anzi, Edmondo è anche single e Ilary Blasi ha deciso di proporlo alle donne che la seguono. Ci sarà la fortunata tra di loro? Lui è un immobiliarista romano, molto conosciuto nella zona nord della Capitale, ma non è certo il nuovo fidanzato di Ilary Blasi, nonostante sia stato immortalato con lei sul rotocalco Diva e Donna. Solo amicizia. E niente di più!