Il caso Totti-Blasi finisce sul New York Times: “Una separazione che offusca una leggenda del calcio”

Il “caso Totti-Blasi” finisce nientemeno che sul New York Times. Il gossip che vede protagonisti il Pupone e la sua ormai ex moglie, dopo aver occupato gli spazi della cronaca rosa per mesi in tutta Italia e in Europa, adesso arriva in America. Il celebre quotidiano newyorkese, il New York Times, ha raccontato nei dettagli tutta la storia dell’ex Capitano della Roma e della showgirl. L’epilogo? secondo il quotidiano è una “disordinata separazione coniugale che offusca una leggenda del calcio romano”.

L’articolo del New York Times: “C’era una volta Francesco Totti…”

L’articolo, a firma del cronista Jason Horowitz inizia come una favola, con la classica formula del “C’era una volta”, ma l’epilogo è tutt’altro che da favola. “C’era una volta Francesco Totti – scrive Jason Horowitz -, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la signora Blasi a rubare i suoi orologi Rolex“.

“Noemi Bocchi, la flower designer che somiglia a Ilary Blasi”

Nulla viene tralasciato in secondo piano nell’articolo, dove c’è spazio anche per la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi: “Questa settimana, il signor Totti ha cercato pubblicamente la casa con la sua ragazza, Noemi Bocchi, 34 anni, una ‘flower designer’ che non è del tutto diversa dall’aspetto della signora Blasi”, si legge nel pezzo.

Ma non è tutto, perché citando il sito Dagospia, il giornalista fa riferimento al fatto che la testata di Roberto D’Agostino fu la prima a venire a conoscenza della separazione e della nuova fidanzata di Francesco Totti. Infine, nell’articolo del New York Times si sottolinea l’episodio in cui “la signora Bocchi era seduta un paio di file dietro di lui a una partita di calcio a dicembre”.