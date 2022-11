Lo staff di Antonella Fiordelisi del GF VIP contro Totti: ‘Lui l’ha contattata, abbiamo la chat’

Francesco Totti ancora al centro del gossip. Dopo le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi nella casa del GF VIP, dove confessava di aver ricevuto un messaggio dall’ex Capitano della Roma, quest’ultimo non ha esitato a dire la sua ed è intervenuto smentendo i fatti. A rispondere per conto di Totti, in realtà, è stato il suo amico Alex Nuccetelli. Ora la concorrente però minaccia una battaglia legale.

Il portavoce di Totti su Antonella: “Così si comportano gli sciacalli”

“Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”, ha detto l’amico di Francesco Totti. Dichiarazioni che non sono andate giù allo staff di Antonella Fiordelisi, la quale è stata fatta passare come una “sciacalla” e dunque una bugiarda.

Lo staff di Antonella Fiordelisi: “Si procederà per vie legali”

Sull’account Instagram della Fiordelisi, infatti, è appena stato pubblicato un messaggio contro Alex e Francesco. Al suo interno lo staff della concorrente esorta quest’ultimo ad autorizzare la pubblicazione dei presunti messaggi intercorsi tra lui e la Fiordelisi, minacciando anche una battaglia legale.

Se Totti fosse nel giusto, ed effettivamente non avesse mai scritto alla modella, allora non dovrebbe avere alcun tipo di timore nell’autorizzare la pubblicazione del messaggio che sarebbe “inesistente” come lasciato intendere dal portavoce. Nel caso in cui questo non dovesse accadere invece lo staff della Fiordelisi ha chiesto che l’ex calciatore e il suo amico facessero pubblicamente le doverose scuse ad Antonella. Lo staff della Fiordelisi ha poi concluso scrivendo: “Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per le vie legali, sia nei suoi confronti (Alex Nuccetelli) sia in quelli del sig. Francesco Totti”.

Insomma, si prevede un botta e risposta che potrebbe andare avanti per molto, a meno che non arrivino prima le scuse da parte del Pupone.