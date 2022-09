Antonella Fiordelisi al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, scherma, altezza, laurea, Instagram

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la sportiva e influencer Antonella Fiordelisi.

Dagli inizi al debutto nella scherma di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è nata a Salerno il 14 marzo del 1998 e nella vita, oltre a essere una nota e seguita influencer sui social, è anche una sportiva. Per l’esattezza, è una schermitrice e da diversi anni milita nella squadra di scherma Nedi Nasi in Serie A2 e fa parte della nazionale italiana. Ma non solo. Nel 2019 la bella Antonella si è anche laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Il successo come influncer

Allo sport, però, ha sempre affiancato il lavoro modella e influencer. Su Instagram, infatti, è seguitissima e nel 2017 ha partecipato, come tentatrice a Temptation Island.

Chi è il fidanzato, la storia d’amore con Chiofalo

Antonella Fiordelisi ha avuto diversi flirt: da Amedeo Barbato a Gonzalo Higuain, fino alla discussa e turbolenta storia d’amore con Francesco Chiofalo, ora felice e innamorato di Drusilla Gucci. Al momento Antonella sembrerebbe essere single.

Antonella e Chiofalo, però, hanno ufficializzato la loro storia nel 2019, fino a quando non è scoppiato uno scandalo. La Fiordelisi, infatti, avrebbe scoperto un tradimento, poi però ha deciso di perdonare e di andare avanti. Fino alla fine definitiva del rapporto nel 2021.

Paparazzata con Carlos Corona

Dopo la fine della relazione con Chiofalo, che ora è felice al fianco di Drusilla Gucci, pare che Fiordelisi abbia frequentato Carlos Corona. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme a Milano.

Instagram: Antonella Fiordelisi punta sui social

Molto seguita su Instagram, Antonella Fiordelisi con l’account @antonellafiordelisi vanta oltre 1 milione di followers.