Quando inizia il GF VIP 7? Data, anticipazioni e concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Dopo la vittoria della ‘Princess’ Jessica Selassié, i telespettatori non vedono l’ora di seguire la settima e imperdibile edizione del Grande Fratello Vip, il reality che vedrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini e che tra poche settimane riaprirà i battenti. Ma qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario? E chi andrà ad animare la casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre?

Fino a quando andrà in onda il GF VIP 7

Il Grande Fratello Vip, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via lunedì 19 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. E il reality andrà in onda con il doppio appuntamento, quindi terrà compagnia ai telespettatori il lunedì e il giovedì e lo farà, molto probabilmente, fino a maggio del 2023. Superando così ogni record di durata. Opinioniste saranno Sonia Bruganelli, che è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo, e Orietta Berti.

Chi sono i concorrenti del reality

Al momento, l’unico nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, costumista e opinionista televisivo che nella casa più spiata di sempre porterà la sua sieropositività e punterà i riflettori su un argomento delicato e attuale. Mistero, invece, sugli altri concorrenti: tra i nomi in ballo quelli di Antonella Fioredelisi, Antonino Spinalbese, Simone Rugiati, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Patrizia Groppelli, Asia Gianese, Max Felicitas e Antonio Razzi. Sarà davvero questo il cast o ci saranno colpi di scena?