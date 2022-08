Sonia Bruganelli torna come opinionista al GF VIP: ‘Ho bisogno di leggerezza’

Ufficiale, Sonia Bruganelli ha cambiato idea e torna come opinionista del GF Vip. Questo ha portato non poca confusione nei telespettatori. E forze, anche giustamente dato che sino a poco tempo fa la moglie di Bonolis era rimasta nella posizione di non tornare assolutamente in ‘quel programma’. Ora però, vuole fare chiarezza.

Perché Sonia Bruganelli torna al GF Vip

“È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi. La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, ha dichiarato sul suo profilo Instagram.

Questa volta infatti le cose potrebbero andare meglio soprattutto perché non c’è Adriana Volpe, la sua ex collega. Le cose tra loro non andavano così bene e a prendere il suo posto sarà la fantastica Orietta Berti.