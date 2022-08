Chiofalo: “Avevo paura di restare paralizzato. Ecco cosa mi è successo”

Qualche giorno fa Francesco Chiofalo, il più noto ”Lenticchio” di Tempation Island, si è sentito male durante una serata in discoteca in Sicilia.

Paura per la salute di Francesco Chiofalo

È stato ricoverato in ospedale per qualche giorno e ne è uscito in sedia a rotelle e a seguire ha utilizzato le stampelle.

Tanta la paura per lui da parte dei suoi follower che hanno temuto il peggio.

Eppure prima della discoteca Francesco, protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, ha detto che si sentiva benissimo. È successo tutto all’improvviso, il suo braccio destro e la sua gamba destra erano completamente paralizzati.

I pensieri che si sono susseguiti sono stati angosciati per il personal trainer romano, credeva che sarebbe rimasto paralizzato.

Il ricovero in ospedale

A Catania ha fatto alcuni accertamenti in ospedale, ma in seguito ha scelto di essere ricoverato a Roma per altre indagini mediche.

Per quattro giorni ha avuto un tremendo tremore alla gamba e al braccio. Poi è scomparso.

La causa del malore

Solo in un secondo momento sono arrivati i chiarimenti di quanto gli è successo. Sembrerebbe, infatti, che quanto accaduto in Sicilia sia stato un effetto collaterale dell’operazione a cui Francesco Chiofalo si è sottoposto qualche anno fa per eliminare un tumore al cervello.

“Potrebbe essere stata questa camera d’aria che mi è rimasta nel cranio dopo l’operazione che va a creare della pressione al cervello…Ma potrebbe anche non entrarci nulla e potrebbe essere semplicemente un’infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire”.

Nel fornire chiarimenti ai suoi fan Francesco Chiofalo, tramite Instagram, ha anche ringraziato tutte le persone che lo hanno supportato con molteplici messaggi. Un grazie speciale lo ha rivolto, però a Drusilla Gucci. La fidanzata non lo ha mai lasciato solo.

Il tumore di Francesco Chiofalo

La scoperta del tumore per Francesco era avvenuta nel 2018. Una massa che andava rimossa. Per questo motivo è stato sottoposto a intervento chirurgico e poi a un ciclo di radioterapia.