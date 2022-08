Francesco Chiofalo finisce in ospedale dopo una serata in discoteca: come sta, cosa è successo

Prima la serata in discoteca, la musica e le foto con i fan. Poi, all’improvviso, il malore e l’ambulanza che lo soccorre per portarlo in ospedale. Protagonista della disavventura Francesco Chiofalo, che molti ricorderanno come il ‘Lenticchio’ d Temptation Island. Ma cosa è successo? E ora come sta il noto influencer, nonché fidanzato di Drusilla Gucci?

Francesco Chiofalo a Catania

“Non sento la gamba” – ripete Francesco Chiofalo, tra la disperazione e le lacrime all’operatore che lo ha soccorso e portato in ambulanza. Smartphone alla mano, l’influencer, che vanta oltre un milione di followers su Instagram, ha documentato tutto: dal tampone all’ingresso dell’ospedale alla flebo. Fino al momento della radiografia e ai medici che continuano a dirgli di stare sereno.

Cosa è successo

Ma come sta, a distanza di ore, Francesco Chiofalo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’esperto di gossip, Deianira Marzano, che ha deciso di pubblicare tutto su Instagram: “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi col telefono, con cui condivide la sua realtà”. Poi, però, ha spiegato che la ‘cosa non è poco grave’. Al momento non sappiamo cosa sia successo, sicuramente sarà il diretto interessato a informare i suoi followers, che intanto continuano a fare il tifo per lui!