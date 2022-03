Francesco Chiofalo: età, lavoro, Instagram, altezza, Drusilla Gucci, prima, fidanzata, tumore

Sarà presente anche Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di Temptation Island, nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La nuova edizione promette davvero tante novità e sorprese: basti pensare che al timone della trasmissione ci sarà Barbara D’Urso.

Chi è Francesco Chiofalo

E’ nato a Roma il 1 maggio del 1989. Oggi pertanto ha 32 anni. Francesco Chiofalo è diventato famoso per la sua partecipazione al reality show Temptation Island, il programma che “separa” e mette di fronte a delle “tentazioni” maschili e femminili le coppie partecipanti. E’ grazie a questa partecipazione che diventerà famoso partecipando a diversi programmi televisivi.

Fidanzata, Selvaggia Roma e Uomini e donne

Nel 2017 partecipa per l’appunto a Temptation Island con la fidanzata Selvaggia Roma ed entrambi raggiungono grazie al programma una grande popolarità.Il loro amore, terminato dopo la trasmissione, torna protagonista anche a Uomini e donne dove Francesco tenta di riconquistare l’ex compagna.

La pupa e il secchione

Adesso è tutto pronto per la partecipazione in qualità di “pupo” al programma la Pupa e il Secchione al via da martedì 15 marzo 2022. Con lui arriveranno anche Paola Caruso e Flavia Vento, che saranno entrambe delle Pupe. Non si tratta tuttavia della prima apparizione sul piccolo schermo quest’anno dato che è stato ospite nel salone di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, che ritroverà nel programma come giurato.

Fisico, l’intervento chirurgico

Nel 2019 Chiofalo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per togliere una massa tumorale benigna dal cervello. La delicata operazione è andata fortunatamente bene. Il “Lenticchio” di Temptation Island è famoso per il suo fisico che sfoggia in molte delle sue foto social attirando le attenzioni di tantissime fan.

Instagram

Sui social Francesco Chiofalo è presente con l’account Instagram @francescochiofalo_ che conta oltre 1 milione e 600 mila followers.