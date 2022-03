Piedi puzzolenti alla Pupa e il Secchione: Francesco Chiofalo in imbarazzo

La nuova edizione della trasmissione La Pupa e il Secchione ha ormai preso il via. Il programma, in onda su talia 1 è condotto da Barbara D’urso e da quest’anno ha assunto le vesti di un reality show. In quanto tale, i primi problemini di convivenza tra i concorrenti non sono mancati, scopriamo insieme cos’è successo.

La Pupa e il Secchione: incomprensioni tra Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig

Una delle prime incomprensioni è nata tra Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, la sua secchiona. Facendo un attimo mente locale, va detto che il nome di Francesco Chiofalo non è del tutto sconosciuto al mondo del piccolo schermo. Il ragazzo ha infatti partecipato — con la sua ex fidanzata — a Temptation Island. Nel corso di questi giorni, è tuttavia trapelata un’ulteriore notizia circa il ragazzo. Sua madre, ospite di Barbara D’urso ha affermato che il figlio ha un tumore alla testa fortunatamente benigno.

Francesco Chiofalo nella vita reale fa coppia con Drusilla Gucci, la quale sostiene di non essere gelosa in quanto il loro rapporto è unico. Ora, dopo che il ragazzo ha scelto la propria partner — analogamente a tutti gli altri concorrenti — si sono poi recati nelle stanze da letto ed è qui che Chiofalo è stato protagonista di un piccolo diverbio.

Nel momento in cui si è adraiato sul letto non si è tolto le scarpe. A questo punto, la sua nuova compagna lo ha subito ripreso e rimproverato. In maniera altrettanto tempestiva, Chiofalo ha precisato che i suoi piedi hanno spesso un odore forte per questo non vuole togliere le scarpe. Nel timore che possa sentirsi del cattivo odore, preferisce infatti mantenerle ai piedi.