Troppa volgarità a La Pupa e il Secchione: interviene Berlusconi

La Pupa e il Secchione. Le prime puntate dello show sono state certamente un successo e a dir poco mozzafiato. Il programma è iniziato col botto, certo, ma non è tutto oro quello che luccica. Le coppie tra i concorrenti in gara si sono già formate e il pubblico adora più che mai anche il team di opinionisti recentemente denominato i ”Solerico”, con Soleil Sorge e Federico fashion style, destinati a diventare la vera anima del programma.

Le reazioni del pubblico a La Pupa e il Secchione

Il pubblico ha accolto con un certo entusiasmo l’esordio del programma condotto e gestito da Barbara D’Urso. Amano alcune coppie, ne disprezzano altre, come ad esempio gli atteggiamenti dell’amico di Alex Belli e la sua ex fiamma che ha fatto scatenare il putiferio sul web. Proprio sulla pagina Instagram ufficiale de La Pupa e il Secchione è stato pubblicato nelle ultime ore un video che mostra quello che è successo tra Mila Suarez ed il fidanzato di Guenda Goria, Mirko.

Troppe volgarità: programma ”trash”

Secondo il pubblico del programma, leggendo alcuni commenti presenti nei post relativi, Mila Suarez avrebbe degli atteggiamenti non proprio eleganti. Qualche utente si è lasciato sfuggire anche dei commenti alquanto pungenti. Alcuni followers, poi, attaccano il programma in generale, definendolo ”troppo trash” e spinto, spesso volgare. Un utente ha scritto di recente: “Mila è di una volgarità unica”, oppure: “Mila peggior Pupa”. Insomma, c’è un problema con una buona parte del pubblico che ha giudicato alcuni frangenti del programma non in linea con un sano e lineare intrattenimento.

L’intervento di Berlusconi sulla vicenda

Proprio a causa di questi feedback non proprio positivi, arriva l’indiscrezione secondo la quale PierSilvio Berlusconi sia intervenuto sulla vicenda. Il suo intervento è stato volto a cercare di limare le volgarità che si presentano durante show. Sul web circola la voce che Berlusconi pare abbia chiesto a Barbara D’Urso di mantenere un certo ritegno e limitare gli eccessi. Altrimenti, potrebbe addirittura decidere di interromperne la prosecuzione.