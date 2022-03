La Pupa e il Secchione, tutti pazzi per i ‘Solerico’: Federico e Soleil conquistano il pubblico

La Pupa e il Secchione. Alle prime puntante, e già fanno parlare e sogghignare il pubblico. Sintomo del fatto che la coppia sembra funzionare e che l’intesa mediatica si potrebbe trasformare in un grande successo. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Federico Lauri, in arte fashion style. I due sono stati chiamati dal programma per fare gli opinionisti ed accompagnare i concorrenti durante le sfide e le avvincenti dinamiche del programma.

Una coppia scoppiettante a La Pupa e il Secchione: I ”Solerico”

Il pubblico già li ama, la coppia è scoppiettante e conferisce al programma quel brio in più di cui aveva bisogno per avere il giusto successo in Tv. C’è già anche un epiteto, un soprannome affettuoso con il quale il pubblico li ha soprannominati: i ”Solerico”. Di fatto, lo stesso Federico ha già pubblicato una storia con il suo profilo Instagram in cui si vanta del nomignolo conferitogli dai suoi fans.

Soleil e Federico: il successo della prima puntata

Sin dalla prima puntata, dunque, gli opinionisti hanno dato il meglio per non far annoiare il pubblico a casa. Ricordiamo, ad esempio, lo scontro tra Soleil e Maria Laura De Vitis, proprio durante la primissima puntata. La Pupa, conosciuta già in precedenza per la sua storia con Paolo Brosio, ha attirato da subito le attenzioni dell’opinionista Soleil, la quale ha affermato “Per lo meno ha iniziato a vestirsi meglio”. Da qui, gli attacchi, gli scontri e le frecciatine. Un clima che piace molto a Federica, il quale ha dichiarato contestualmente “Io ho accettato di fare l’opionionista solo perchè c’era lei”.

Leggi anche: La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata 22 marzo 2022: arrivano Lulù Selassié e Gianmarco Onestini, il confronto tra Guenda Goria e Mirko

La proposta per Soleil e Federico al Grande Fratello

C’è intesa, non c’è dubbio. Ed è forse questo il segreto del loro successo che sembra destinato a crescere durante il corso delle puntate che seguiranno. Soleil Sorge ha ricevuto la proposta direttamente durante una puntata del Grande Fratello Vip, da parte di Barbara d’Urso, la padrona di casa de La Pupa e il Secchione. Ovviamente, la gieffina ha fin da subito accettato la proposta e si è catapultata nell’avventura.

Altre collaborazioni?

A quanto pare, però, non è stata l’unica. Alcune indiscrezioni parlano di una proposta anche al programma calcistico TikiTaka, sarà vero? La vedremo anche in quell’occasione? Per il momento cavalca l’onda mediatica con la Pupa e il Secchione, nel ruolo di opinionista esterna ci sta bene, gestisce alla grande il pubblico e le situazioni. Mentre Federico si trova completamente a suo agio sotto i riflettori.