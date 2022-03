La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata 22 marzo 2022: arrivano Lulù Selassié e Gianmarco Onestini, il confronto tra Guenda Goria e Mirko

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana torna finalmente, per la gioia dei telespettatori che seguono il programma, La Pupa e il Secchione, che quest’anno vede al timone la regina del pomeriggio di Canale 5, Barbara D’Urso. Con lei in studio tre opinionisti pungenti, irriverenti: Soleil Sorge, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip dove ha dimostrato di essere una grande protagonista, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e Antonella Elia, che non le manda certo a dire. Ma cosa succederà nella seconda puntata? Come sta procedendo la convivenza di pupe e secchioni nella villa?

La Pupa e il Secchione: l’arrivo di Lulù Selassié come Pupa

Questa sera, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, arriverà Lulù Selassié, una delle ‘Princess’, che nel reality ha trovato l’amore e ora è felice al fianco del suo Manuel Bortuzzo. La principessa per una sera vestirà i panni della Pupa e il suo ruolo, come spiega Mediaset, sarà fondamentale per le sorti dei concorrenti nella classifica finale: chi, infatti, dovrà abbandonare la villa e fare la valigia? Chi dovrà lasciare il gioco ora che è appena iniziato?

Gianmarco Onestini e il confronto con Guenda Goria

Ma non solo. Questa sera farà il suo ingresso in studio, come nuovo secchione, Gianmarco Onestini: chi sarà la pupa che farà coppia con lui? E ancora, Guenda Goria è pronta per un acceso confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua pupa Mila Suarez, ex fidanzata tra l’altro di Alex Belli.

Chi è Gianmarco Onestini?

Gianmarco Onestini è nato a Bologna il 24 ottobre del 1996: ha 24 anni ed è del segno dello Scorpione. E’ alto 190 centimetri e pesa 80 kg, misure davvero invidiabili: del resto è un modello oltre che uno studente. Ha partecipato al Grande Fratello 16 e, nel 2019, al Grand Hermano. Suo padre è un avvocato, la mamma un medico e il fratello è il famoso Luca Onestini, più grande di lui e famoso per aver partecipato a Uomini e Donne e Grande Fratello VIP. Gianmarco ha studiato al liceo Linguistico e poi Giurisprudenza all’università di Bologna. Ama molto gli sport: pratica boxe, MMA e surf. Ama molto anche la musica: non solo si diverte a fare video in cui balla e canta ma suona anche la chitarra e l’ukulele.

Le nomination e le eliminazioni

Risate, confronti, racconti di vita, ma anche le note dolenti delle eliminazioni. Questa sera, infatti, a La Pupa e il Secchione ci saranno le nomination, che stabiliranno le due coppie che dovranno sfidarsi al Bagno di cultura. La coppia che arriverà ultima dovrà abbandonare il gioco: a chi toccherà questa brutta sorte?